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Galatasaray Falcao, Lemina ve Luyindama'sız çalıştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray Falcao, Lemina ve Luyindama'sız çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana sarı-kırmızılı futbolcular salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Oyuncular ardından kumda kuvvet ve rampada koşu çalışması yaptı. Devam eden bölümde dar alan oyunları oynandı. Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı, Radamel Falcao ise günü tedaviyle tamamladı. Christian Luyindama tedavisinin ardından sahada düz koşulara başlarken, Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde sahada özel antrenman gerçekleştirdi.

Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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Galatasaray falcao Luyindama lemina

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