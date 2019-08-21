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Galatasaray, Falcao'yu KAP'a bildirecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

Galatasaray, Radamel Falcao transferinde tüm pürüzleri giderdi. Galatasaray'ın gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Falcao transferiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Galatasaray, Falcao'yu KAP'a bildirecek

Galatasaray'da yaklaşık bir aydır süren Radamel Falcao'nun transfer sürecinde nihayet sona gelindi. Kolombiyalı futbolcuyla çok önceden anlaşan sarı-kırmızılar, Monaco Kulübü ile de tüm pürüzleri giderdi. Galatasaray'ın gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Falcao transferiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi de yarın Falcao'yu İstanbul'a getirip, cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda görkemli bir imza töreni yapmayı planlıyor. Ayrıca yıldız futbolcunun Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Konyaspor ile oynayacağı maçta da sahada olması bekleniyor.

Teknik direktör Fatih Terim de Kolombiyalı yıldızın KAP açıklamasını bekliyor. Terim, Falcao'yu da Drogba'da olduğu gibi gelir gelmez sahaya sürmeyi düşünüyor. Öte yandan Terim, diğer transfer gelişmeleriyle ilgili de sürekli yönetimle görüşmelerini sürdürüyor.


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