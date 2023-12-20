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GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SONUCU! Galatasaray Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

20.12.2023 15:33 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı olarak ekrana geldi. Süper Lig'in 17. haftasında, ligin 2. sırasında bulunan sarı-kırmızılılar Rams Park'tan üstünlükle ayrılmayı hedefledi. 3 puan hedefleyen Okan Buruk'un ekibi, hafta sonu ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray Fatih Karagümrük maçı sonucu internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı yayını sporseverler tarafından anbean takip edildi. Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde 40 puanla ligin 2. sırasında yer alıyor. Rakip takım ise ligde 14. sırada. İki takım bugüne kadar ligde 18 kez karşı karşıya geldi. Cimbom 11 defa sahadan üstünlükle ayrılırken kırmızı-siyahlılar ise 2 kez galip oldu. 5 karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray Fatih Karagümrük maçı sonucu internette araştırılıyor. İşte Galatasaray Fatih Karagümrük maçından detayalar...

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı 20 Aralık 2023 Çarşamba saat 20.00'de başladı ve sona erdi.

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı Bein Sports 1'de canlı olarak yayınlandı.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SONUCU

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı 1-0 bitti. Maçı Galatasaray kazandı.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA 11'LER

Galatasaray: Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Kerem, Icardi.

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Braschi, Dresevic, Levent, Rohden, Feghouli, Eysseric, Mendes, Can, Lasagna.

2 takım şu ana dek ligde 18 kez rakip oldu. Galaatsaray 11 kezsahadan galip ayrılırken, Fatih Karagümrük ise 2 kez rakibini yendi. 5 karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırdı, Karagümrük ise 16 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray sahasında oynadığı lig maçlarını kaybetmiyor. Galatasaray sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında almıştı. Galatasaray bu karşılaşma sonrası çıktığı 24 maçta 22 üstünlük ve 2 eşitlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 7 maçtan da 3 puanla ayrıldı.


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