Galatasaray, Feghouli'yi satmaya hazırlanıyor

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim tarafından gözden çıkarılan Cezayirli futbolcu için görüşmeler sürerken, bonservisi için belirlenen rakam da netleşti. Cimbom’un, Westham United’dan 4.5 milyon euroya aldığı Cezayirli futbolcuyu en az bu rakama satmaya sıcak bakıyor. 29 yaşındaki futbolcu için Olympiakos ile beraber Dinamo Kiev ve Rennes ile pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Sarı-kırmızılılar futbolcuyu Dinamo Kiev’e satmak isterken, oyuncunun ise Fransa’ya gitmeye sıcak baktığı bildirildi. Terim’in planları arasında yer almayan Feghouli’nin satışının kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece Galatasaray’ın mali yönden eli rahatlayacak ve transferler için kaynak yaratacak.

(MİLLİYET)

