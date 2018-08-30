SPOR

Galatasaray, Feghouli'yi satmaya hazırlanıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

Galatasaray’da gözden çıkarılan Feghouli’nin transferin bitimine sayılı günler kala ayrılığının an meselesi olduğu öğrenildi.

Galatasaray, Feghouli'yi satmaya hazırlanıyor

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim tarafından gözden çıkarılan Cezayirli futbolcu için görüşmeler sürerken, bonservisi için belirlenen rakam da netleşti. Cimbom’un, Westham United’dan 4.5 milyon euroya aldığı Cezayirli futbolcuyu en az bu rakama satmaya sıcak bakıyor. 29 yaşındaki futbolcu için Olympiakos ile beraber Dinamo Kiev ve Rennes ile pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Sarı-kırmızılılar futbolcuyu Dinamo Kiev’e satmak isterken, oyuncunun ise Fransa’ya gitmeye sıcak baktığı bildirildi. Terim’in planları arasında yer almayan Feghouli’nin satışının kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece Galatasaray’ın mali yönden eli rahatlayacak ve transferler için kaynak yaratacak.

(MİLLİYET)

PARTNERÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadıÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadı
Galatasaray'ın grubu belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Galatasaray'ın grubu belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak?
Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Feghouli fatih terim

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Beşiktaşlı Orkan Çınar'ı kiralamak için için 3 takım devrede

Beşiktaşlı Orkan Çınar'ı kiralamak için için 3 takım devrede

Harun Tekin 2 milyon Euro'ya Fenerbahçe'de

Harun Tekin 2 milyon Euro'ya Fenerbahçe'de

Emre Mor için İspanya'da ilginç yorum

Emre Mor için İspanya'da ilginç yorum

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray, Feghouli'yi satmaya hazırlanıyor

Galatasaray, Feghouli'yi satmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın grubu belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

Galatasaray'ın grubu belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Fatih Terim'den savunma için yeni karar!

Fatih Terim'den savunma için yeni karar!

Badou Ndiaye Galatasaray'la ilk antrenmanına çıktı

Badou Ndiaye Galatasaray'la ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı!

Galatasaray Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.