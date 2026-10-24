Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Galatasaray Pazartesi 21:30 Fenerbahçe

Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim 2026 saat 21:30'da RAMS Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takım da son dönem formuyla dikkat çekiyor.

Lig Durumu Galatasaray 2. Trendyol Süper Lig O 8 G 6 B 1 M 1 P 19 17 Attığı Gol 11 Yediği Gol +6 Averaj Fenerbahçe 3. Trendyol Süper Lig O 8 G 5 B 1 M 2 P 16 22 Attığı Gol 6 Yediği Gol +16 Averaj Gol Durumu (Toplam) Galatasaray 17 / 11 Fenerbahçe 22 / 6 İç Saha / Deplasman Performansı G Galatasaray İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 1 / 0 Gol 9 – 5 F Fenerbahçe Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 1 / 1 Gol 6 – 2

Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 19 puanla 2. sırada.

Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 16 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Galatasaray G G M G G tüm kulvarlar Lille 2-4 Galatasaray Şampiyonlar Ligi G

Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 1-4 Barcelona Şampiyonlar Ligi M

Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig M Fenerbahçe G G G B M tüm kulvarlar Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi B

Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Aston Villa 6-0 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi M

Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G

Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Galatasaray, son 5 Süper Lig maçında 4 galibiyet elde etti ve bu süreçte 8 gol atıp 7 gol yedi. Ancak, takımın önemli oyuncularından Rafael Leao'nun şüpheli durumu, etkisini maçta hissettirebilir. Fenerbahçe ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 15 gol atıp sadece 2 gol yedi. Bu durum, takımın savunma gücünü ve hücum etkinliğini ortaya koyuyor.

Eksik Oyuncular Galatasaray 1 eksik Rafael Leao Fenerbahçe 4 eksik Marco Asensio Mert Müldür Jayden Oosterwolde Nathan Ake

Galatasaray kadrosunda Rafael Leao (Şüpheli) yer almıyor.

Fenerbahçe kadrosunda Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) ve Nathan Ake (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Victor Osimhen Galatasaray 6 Gol 3 Asist Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 2 Asist Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist Abdülkerim Bardakcı Galatasaray 2 Gol 0 Asist Vedat Muriqi Fenerbahçe 7 Gol 1 Asist Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist Oğuz Aydın Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist

Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara. Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle İrfan Can Kahveci.

İkili Rekabet 2 Galatasaray 2 Beraberlik 1 Fenerbahçe Galatasaray 3-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Galatasaray 0-2 Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe 1-2 Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Galatasaray 2, Fenerbahçe 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Galatasaray 6, Fenerbahçe 4 gol attı.