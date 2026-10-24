Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim 2026 saat 21:30'da RAMS Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takım da son dönem formuyla dikkat çekiyor.
Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 19 puanla 2. sırada.
Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 16 puanla 3. sırada.
Galatasaray, son 5 Süper Lig maçında 4 galibiyet elde etti ve bu süreçte 8 gol atıp 7 gol yedi. Ancak, takımın önemli oyuncularından Rafael Leao'nun şüpheli durumu, etkisini maçta hissettirebilir. Fenerbahçe ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 15 gol atıp sadece 2 gol yedi. Bu durum, takımın savunma gücünü ve hücum etkinliğini ortaya koyuyor.
Galatasaray kadrosunda Rafael Leao (Şüpheli) yer almıyor.
Fenerbahçe kadrosunda Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) ve Nathan Ake (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.
Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara. Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle İrfan Can Kahveci.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Galatasaray 2, Fenerbahçe 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Galatasaray 6, Fenerbahçe 4 gol attı.
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