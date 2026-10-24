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Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Galatasaray ve Fenerbahçe, 26 Ekim 2026'da RAMS Park'ta karşılaşacak. İki ezeli rakip, Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir mücadele içinde olacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Galatasaray
Pazartesi 21:30
26.10.2026
Fenerbahçe
Stadyum: RAMS Park Yayın: beIN Sports Hakem: Atilla Karaoğlan

Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim 2026 saat 21:30'da RAMS Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takım da son dönem formuyla dikkat çekiyor.

Lig Durumu

Galatasaray

2. Trendyol Süper Lig
O
8
G
6
B
1
M
1
P
19
17
Attığı Gol
11
Yediği Gol
+6
Averaj

Fenerbahçe

3. Trendyol Süper Lig
O
8
G
5
B
1
M
2
P
16
22
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+16
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Galatasaray 17 / 11
Fenerbahçe 22 / 6

İç Saha / Deplasman Performansı

Galatasaray İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 1 / 0
Gol
9 – 5
Fenerbahçe Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 1 / 1
Gol
6 – 2

Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 19 puanla 2. sırada.

Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 16 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Galatasaray G G M G G

tüm kulvarlar

  • 21.10.2026 Lille 2-4 Galatasaray Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig G
  • 13.10.2026 Galatasaray 1-4 Barcelona Şampiyonlar Ligi M
  • 09.10.2026 Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G
  • 19.09.2026 Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig M
Fenerbahçe G G G B M

tüm kulvarlar

  • 20.10.2026 Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi B
  • 17.10.2026 Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 14.10.2026 Aston Villa 6-0 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi M
  • 10.10.2026 Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G
  • 20.09.2026 Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Galatasaray, son 5 Süper Lig maçında 4 galibiyet elde etti ve bu süreçte 8 gol atıp 7 gol yedi. Ancak, takımın önemli oyuncularından Rafael Leao'nun şüpheli durumu, etkisini maçta hissettirebilir. Fenerbahçe ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 15 gol atıp sadece 2 gol yedi. Bu durum, takımın savunma gücünü ve hücum etkinliğini ortaya koyuyor.

Eksik Oyuncular

Galatasaray

1 eksik
Rafael Leao Şüpheli

Fenerbahçe

4 eksik
Marco Asensio Sakat Kıkırdak Sakatlığı
Mert Müldür Sakat Menisküs Problemi
Jayden Oosterwolde Sakat Arka Adalesinde Yırtık
Nathan Ake Sakat Arka Adalesinden Sakat

Galatasaray kadrosunda Rafael Leao (Şüpheli) yer almıyor.

Fenerbahçe kadrosunda Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) ve Nathan Ake (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Victor Osimhen Victor Osimhen Galatasaray 6 Gol 3 Asist
Gabriel Sara Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 2 Asist
Lucas Torreira Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist
Abdülkerim Bardakcı Abdülkerim Bardakcı Galatasaray 2 Gol 0 Asist
Vedat Muriqi Vedat Muriqi Fenerbahçe 7 Gol 1 Asist
Mason Greenwood Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist
İrfan Can Kahveci İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist
Oğuz Aydın Oğuz Aydın Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist

Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara. Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle İrfan Can Kahveci.

İkili Rekabet
2 Galatasaray
2 Beraberlik
1 Fenerbahçe
  • 26.04.2026 Galatasaray 3-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig
  • 10.01.2026 Galatasaray 0-2 Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa
  • 01.12.2025 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig
  • 02.04.2025 Fenerbahçe 1-2 Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
  • 24.02.2025 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Galatasaray 2, Fenerbahçe 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Galatasaray 6, Fenerbahçe 4 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?

26 Ekim 2026'da.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

21:30'da.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

beIN Sports'ta.

Galatasaray - Fenerbahçe maçında hangi oyuncular eksik?

Galatasaray'da Rafael Leao, Fenerbahçe'de Marco Asensio, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde ve Nathan Ake.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligde kaç puanı var?

Galatasaray'ın 19, Fenerbahçe'nin 16 puanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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