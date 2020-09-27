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Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 19:00 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde dolu dizgin giden Galatasaray evinde kazanmak istiyor. Fenerbahçe ise ezeli rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Galatasaray Fenerbahçe maçının canlı anlatımı haberimizde...

Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in ve dünyanın en önemli derbilerinden olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Sezona iyi başlayan Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbide Ali Palabıyık düdük çalacak. Dev derbinin canlı anlatımı haberimizde...

GALATASARAY - FENERBAHÇE | CANLI

1' İlk düdük geldi, dev derbi başladı...

1' Galatasaray 4-1-4-1, Fenerbahçe 4-2-3-1 dizlişini tercih ediyor.

3' Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

4' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

6' Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Taylan'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutunu kaleci Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

8' Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gökhan Gönül uzaklaştırdı.

10' Fenerbahçe'de Valencia ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

11' İLK SARI KART |Fenerbahçe'de Jose Sosa, Taylan Antalyalı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

14' Galatasaray'da Christian Luyindama, Enner Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia.

ARALARINDAKİ SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide iki takım da yedişer gol kaydetti.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA 5 SEZONDUR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor.

Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922’deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası’nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran’ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 21 Eylül 2003’te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.


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