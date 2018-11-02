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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Aziz Yıldırım'ın doğum gününe denk geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın 66. yaş günü, derbi gününe denk geldi. Twitter'da ilgili konu başlığı TT sıralamasına girdi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Aziz Yıldırım'ın doğum gününe denk geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın doğum günü, ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Aziz Yıldırım'ın 66. yaş günü, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olduğu güne denk geldi. Twitter'da ilgili konu başlığı TT sıralamasına girdi. 2 Kasım 1952, Ergani doğumlu Yıldırım, 20 yıldır Fenerbahçe başkanlığı görevini üstleniyordu. Tecrübeli isim, Haziran ayında yapılan seçimlerde koltuğu Ali Koç'a bırakmıştı.

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Fenerbahçe Galatasaray aziz yıldırım Spor Toto Süper Lig Türk Telekom Stadı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BU PİSLİKTEN HALEN KURTULAMADINIZ MI....? ŞİKECİ ADAM. ŞİKE YAPAN ADAM HER ŞEYİ YAPAR ALİ KOÇ RESMEN PASPAS YAPIP ÜSTÜNDEN BASIP GEÇTİ BU ADAMDA ONUR GURUR OLSA ÜLKEYİ TERK EDERDİ AHLAKSIZ PİSLİK.
ozaman bu aksam aziz yildirim yaş hatirasi olarak ikinci kere 0-6 hediyesi edicegiz.
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