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Galatasaray Fenerbahçe derbisi bitti! GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SONUCU

04.06.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Fenerbahçe maçının sonuçları maçın başlamasıyla birlikte merakla beklenmeye başladı. Taraftarlar Spor Toto Süper Lig'de 37. haftada oynanan ezeli rakiplerin derbisini büyük bir heyecanla izlendi. Galatasaray Fenerbahçe maç sonucu belli oldu. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçının kazananı...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi bitti! GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SONUCU

Galatasaray Fenerbahçe takımları 4 Haziran Pazar günü Nef Stadyumu'nda yarıştı. Saat 19.00'da başlayan maç taraftarlar tarafından heyecanla takip edildi. Nef Stadyumu'nda oynanan derbi maçını Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar üstlendi. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maç sonucu...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekran görüntüsü 2023-06-04 193106

Galatasaray Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da başladı.

Galatasaray Fenerbahçe maçı NEF Stadyumu'nda oynandı.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNİ KİM KAZANDI?

Ekran görüntüsü 2023-06-04 193056

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 3-0'lık üstünlükle maçın kazanını oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Mauro Icardi, 28. ve 79. dakkalarda Nicolo Zaniolo kaydetti.

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