Galatasaray Fenerbahçe derbisi bitti! GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SONUCU

Galatasaray Fenerbahçe takımları 4 Haziran Pazar günü Nef Stadyumu'nda yarıştı. Saat 19.00'da başlayan maç taraftarlar tarafından heyecanla takip edildi. Nef Stadyumu'nda oynanan derbi maçını Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar üstlendi. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maç sonucu...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da başladı.

Galatasaray Fenerbahçe maçı NEF Stadyumu'nda oynandı.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNİ KİM KAZANDI?

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 3-0'lık üstünlükle maçın kazanını oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Mauro Icardi, 28. ve 79. dakkalarda Nicolo Zaniolo kaydetti.



