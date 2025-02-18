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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem bilmecesi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.02.2025 19:23
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Süper Lig'in 25'inci haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın başkanları, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Riva'ya davet edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem bilmecesi

Dursun Özbek bu toplantıda yer almayacağını söylerken, Fenerbahçe cephesinin ne yapacağı merak ediliyor. İki kulüp, derbinin hakeminin de konuşulması beklenen toplantıya birer temsilci ile de katılabilir.

Fenerbahçe derbide yabancı orta hakem isteğini TFF'ye iletti. Galatasaray bu konuya sıcak bakmıyor ve Sarı-kırmızılıların tavrına göre son karar verilecek. Galatasaray'ın da razı olması durumunda derbiye yabancı hakem davet edilecek. TFF'nin yarınki davetini samimiyetsiz bulduğunu açıklayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bu toplantıya katılmayacağını belirterek; "Sanki derbi ilk kez oynanıyor. İlk yarıda sanki derbi oynanmamış. O zaman bu kardeşlik çalışmaları hiç yapılmamış ama ne zaman sıra Galatasaray'ın sahasına gelince Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in 25'inci haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanını Riva'ya davet edip şu yazılı açıklamayı yapmıştı:

"Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir."

TÜRK HAKEMLERLE DEVAM EDİLİRSE FAVORİ HALİL UMUT MELER, PLASE ATİLLA KARAOĞLAN, SÜRPRİZ MEHMET TÜRKMEN İLE ALİ ŞANSALAN

Şu anki formlarına rağmen ligimizdeki hakemler ile derbi maça çıkılacaksa ve sezon Türk hakemlerle tamamlanacaksa derbi için Halil Umut Meler ismi ön plana çıkıyor. Derbiyi Meler dışında yönetmeye en büyük adayın Atilla Karaoğlan olduğu bildirilirken, genç hakemlerden Mehmet Türkmen ve Ali Şansalan'ın da MHK tarafından son haftalarda yakın takibe alındıkları belirtildi. Bu arada TFF Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Türk hakemle devam etmekten yana oldukları da ifade edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Perşembe gecesi oynayacağı maçları bekleyecek olan TFF Yönetimi ve MHK'nin atamaları Cuma günü yapacağı belirtildi.

ORTA HAKEM DE YAPANCI OLURSA ÜZERİNDE DURULAN İSİMLER CLEMENT TURPIN, ISTVAN KOVACS VE SLAVKO VINCIC

Her ihtimali düşünerek TFF'nin bazı ülkelerin federasyonları ile görüştüğü ve derbi için hakem isteyebileceklerini bildirdiği gelen haberler arasında. Bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hollanda, Fransa, Romanya, Belçika ve Slovenya ile temas kuruldu.

Futbol camiasında konuşulan ve basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor.

Turpin geçen hafta Manchester City-Real Madrid maçını yönetti. 2020-2021'de Avrupa Ligi finali, 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi finali yönetti.

Kovacs, UEFA'nın beğendiği bir isim. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City rövanş maçında görev yapacak. Otoriter bir görüntü çiziyor. Euro2024'te Çekya-Türkiye maçını yönetmişti. Çekya'ya 2 kırmızı, 7 sarı kart, milli takımımıza tam 11 sarı kart göstermişti.

Vincic ise bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. B.Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev alacak.

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fenerbahçe galatasaray
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