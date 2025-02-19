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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yapay zekadan olay yaratan tahmin! Bir takıma neredeyse şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.02.2025 08:37
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına kısa bir süre kala dev maça dair tahminler yapılmaya başlanırken yapay zeka robotu ChatGPT karşılaşmaya dair beklenmedik bir tahminde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yapay zekadan olay yaratan tahmin! Bir takıma neredeyse şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı!

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek

Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın heyecanı futbolseverleri şimdiden sararken karşılaşmaya dair tahminler yapılmaya da başlandı.

GOLCÜLER FORMDA

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Fenerbahçe, Süper Lig'de son 7 maçını kazanırken Galatasaray, rakibi karşısında 6 puanlık bir avantajı bulunuyor. Fenerbahçe'de sezona tutuk başlayan Faslı golcü Youssef En Nesyri, sarı-lacivertlilerin en formda isimleri arasında başta geliyor. Faslı yıldız bu sezon tüm kulvarlarda 35 maçta 23 gol atıp 4 asist yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 4 maçından galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar derbi öncesi zorlu Rize deplasmanında Osimhen'in golleriyle 2-1 kazanarak dev maç öncesi hata yapmadı. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi öncesi Çaykur Rizespor deplasmanında 2 gol atarak performansını zirveye taşıdı.

YAPAY ZEKADAN DERBİ VE ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

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Yapay zeka robotu Chat GPT, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonucu ve şampiyonluk hakkında tahminde bulundu.

"Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi kim kazanır ve Süper Lig'de hangi takım şampiyon olur?" sorusuna yanıt veren Chat GPT'nin yanıtları şu şekilde;

"YA GALATASARAY, YA BERABERLİK"

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"Galatasaray'ın şu an 6 puanlık bir avantajı var ve sahasında oynayacak olması psikolojik bir üstünlük sağlayabilir. Ancak Fenerbahçe de güçlü bir kadroya sahip ve deplasman performansı oldukça iyi. Kadro kalitesine, form durumuna ve taktiklere bağlı olarak maç berabere bitebilir ya da ev sahibi avantajıyla Galatasaray kazanabilir. Fakat derbilerde her şey olabilir, sürpriz bir sonuç da çıkabilir."

Skor Tahmini:
Galatasaray 2-1 Fenerbahçe veya 1-1 beraberlik en olası senaryolar gibi görünüyor. Fenerbahçe skor üretse de, Galatasaray iç sahada etkili olacağı için galibiyete bir adım daha yakın.

ŞAMPİYON KİM OLUR?

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"Eğer Galatasaray bu maçı kazanırsa, puan farkını 9'a çıkararak büyük bir avantaj elde eder. Bu durumda şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım atmış olur. Ancak Fenerbahçe kazanırsa fark 3 puana düşer ve yarış iyice kızışır. Sezon sonuna kadar fikstür ve sakatlık durumu belirleyici olacak. Şu anki tabloda Galatasaray bir adım önde görünüyor, ama Fenerbahçe'nin de pes etmeyeceğini unutmamak gerek."

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