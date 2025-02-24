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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen’den çarpıcı sözler! Yabancı hakem sorusuna net yanıt verdi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
24.02.2025 09:58
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Süper Lig’de bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yıldız golcü Victor Osimhen’e yabancı hakem kararıyla ilgili soru yöneltildi. Beyaz TV muhabirinin "Derbide yabancı hakem görev alacak, ne düşünüyorsun?" sorusuna Osimhen’den ters cevap geldi. İşte detaylar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen’den çarpıcı sözler! Yabancı hakem sorusuna net yanıt verdi
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Nijeryalı forvet Victor Osimhen, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'a kiralık olarak katılmıştı.Taraftarın kısa sürede sevgilisi olan Osimhen, sarı-kırmızılıların Süper Lig'deki liderliğinde önemli bir rol oynadı. Süper Lig'de 18 maçta 14 gol atan Osimhen, Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 gol kaydederek toplamda 25 maçta 20 golle takımına büyük katkı sağlamıştı. Süper Lig’de bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldız golcü Victor Osimhen'e yabancı hakem konusu soruldu.

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Beyaz TV'nin "Derbide yabancı hakem görev yapacak. Ne düşünüyorsun?" sorusuna Osimhen’in yanıtı kısa ama net oldu.

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"Kim görev alırsa alsın, umurumda değil" cevabını veren Nijeryalı forvetin sözleri, sosyal medyada hızla yayıldı.

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Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edeceği dev mücadele bu akşam saat 20:00’de başlayacak.

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Galatasaray Galatasaray
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Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Derbi fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen
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