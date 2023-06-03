Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertliler ilk transferini bitirdi!

Rangers; Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor'un takımdan ayrılacağını resmen duyurmuştu. Aralarından Ryan Kent ile ciddi ciddi ilgilenen Fenerbahçe yönetimi bu transfere noktayı koydu.

YILLIK 1.7 MİLYON EURO KAZANACAK

Geçtiğimiz günlerde Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuya yıllık 1.7 milyon euro verecek. 3+1 yıllık sözleşme yapılacak oyuncu, Rangers'tan 1 milyon euro kazanıyordu.

GALATASARAY MAÇINDAN SONRA AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı maçtan sonra Ryan Kent transferinin resmen açıklanması bekleniyor.



