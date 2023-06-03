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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertliler ilk transferini bitirdi!

03.06.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoç ekibi Rangers, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ryan Kent ve Alfredo Morelos ile ilgili resmi açıklama yapmıştı. İki oyuncusunun da sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyuran Rangers, transferi resmen açıklamıştı. Fenerbahçe'nin Ryan Kent ile imzaları attığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın geleceği öğrenildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertliler ilk transferini bitirdi!
Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rangers FC
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Rangers; Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor'un takımdan ayrılacağını resmen duyurmuştu. Aralarından Ryan Kent ile ciddi ciddi ilgilenen Fenerbahçe yönetimi bu transfere noktayı koydu.

YILLIK 1.7 MİLYON EURO KAZANACAK

Geçtiğimiz günlerde Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuya yıllık 1.7 milyon euro verecek. 3+1 yıllık sözleşme yapılacak oyuncu, Rangers'tan 1 milyon euro kazanıyordu.

GALATASARAY MAÇINDAN SONRA AÇIKLAMA BEKLENİYOR

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Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı maçtan sonra Ryan Kent transferinin resmen açıklanması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray rangers yıllık 10

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