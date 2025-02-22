Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde favori kim? Livakovic ve Muslera oynayacak mı! İşte detaylar...

Pazartesi günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Dev karşılaşma öncesi, iki takımın performansları birbirlerine çok yakım. Süper Lig'deki son verilere göre, Galatasaray topa sahip olma oranında rakibinden daha iyi bir durumda. Sarı-Kırmızılılar maç başına 2.55 gol atarken, Fenerbahçe'nin bu alandaki ortalaması ise 2.61. Galatasaray'ın ceza sahasından attığı gol ortalaması 2.23, Fenerbahçe'ninkiyse 2.22. Her iki takımın da şut sayıları birbirine oldukça yakın.

SAVUNMADA DURUMLAR EŞİT GİBİ

Galatasaray, maç başına 1.05 gol yerken, Fenerbahçe'nin yediği gol sayısı ise 1.0. Sarı-Kırmızılılar, maç başına 84.95 top kazanırken, Fenerbahçe 86.52'lik bir performans sergileyerek bir adım önde. Fenerbahçe'nin yüksek pres gücü (9.43) dikkat çekerken, Galatasaray %55'lik topa sahip olma oranıyla rakibini (%52.65) geride bırakıyor. İki takımın da başarılı pas oranları eşit (%82) ve Galatasaray, rakip 3. bölgede Fenerbahçe'ye göre %2.4 daha fazla pas yapıyor.

BİREYSEL PERFORMANSLAR ÖNEMLİ

Her ne kadar istatistikler önemli olsada, bireysel performanslar böylece sezonun tamamını etkileyecek kritik derbilerde önemli rol oyunuyor. İki takımında hem atanları hem tutanlarının maç içindeki reaksiyonlar çok önemli. Galatasaray'da Günay Güvenç'in son oynanan AZ Alkmaar maçı performansı dikkat çekti. Derbide Günay forma şansı alabilir. Fenerbahçe'de ise sakatlığını yeni atlatan Livakovic kaleyi tekrar teslim alabilir. Ama hazır olmadığı için Jose Mourinho'nun kaleyi derbide İrfan Can Eğribayat'a teslim edileceği öğrenildi.

GOLCÜLER FORMDA

Bir tarafta Dünya'nın en pahalı futbolcuları arasında yer alan Galatasaray'ın yıldız ismi Viktor Osimhen diğer tarafta ise Fenerbahçe'nin son haftalardaki en form da ismi Youssef En-Nesyri. Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri, kariyer sezonunda ulaştığı gol sayısını da egale etti. Osimhen'de son oynanan Çaykur Rizespor ve AZ maçlarında takımına gol katkısı verdi. İkili ligde kol krallığında da yarışıyor. El nesyri'nin 15 golü bulunurken Osimhen ise ligde 14 kez fileleri havalandırdı.