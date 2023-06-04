Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde peş peşe hatalar golü getirdi! Nicolo Zaniolo...

Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçın ilk yarısında heyecan fırtınası yaşandı. İlk gol ise Galatasaray'dan geldi.

Maça baskılı başlayan Galatasaray, aradığı golü 28. dakikada buldu. Sarı - kırmızılıların savunmasından gelen uzun topu Mauro Icardi, Szalai ile çıktığı kafa topunu kazanarak arkaya aşırttı. Savunma arkasına sarkan Nicolo Zaniolo, kontrolü sonrasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

Sosyal medyadaki Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'ın golünün ardından maçın başından beri birçok hata yapan savunma ikilisi Samet Akaydin ve Attila Szalai'yi eleştirdi.



