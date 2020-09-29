SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.09.2020 19:33 | Son Güncelleme

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşanan saha olayları ve 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray, derbideki "saha olayları" ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 27.09.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş Kulübü Başkanı ALİ AHMET AĞAOĞLU'nun 26.09.2020 tarihinde yazılı medyada yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Arda Turan, o kulübün kapısından dönmüş!Arda Turan, o kulübün kapısından dönmüş!
Sergen Yalçın'dan sürpriz 11Sergen Yalçın'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Caner Erkin'in yeni arabası dudak uçuklattı
Caner Erkin'in yeni arabası dudak uçuklattı
Mario Balotelli Süper Lig'e geliyor!
Mario Balotelli Süper Lig'e geliyor!
Samatta, Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti
Samatta, Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti
Onyekuru geri dönüyor!
Onyekuru geri dönüyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'dan flaş Fatih Terim yorumu! ''Fenerbahçe'den korktu''
''Fatih Terim Fenerbahçe'den korktu''
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!
Derbinin faturası belli oldu! PFDK...
UEFA'dan Drogba'ya ödül
Drogba'ya UEFA Başkanlık Ödülü
SON DAKİKA! Galatasaray, Onyekuru ile her konuda anlaştı!
Onyekuru geri dönüyor!
Arda Turan, Rangers'ın kapısından dönmüş
Arda Turan, o kulübün kapısından dönmüş!
Fatih Terim'den yönetime: Bana Seri'yi alın
Fatih Terim hedef gösterdi! "Bana onu alın"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.