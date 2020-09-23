Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.
Buna göre 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık görev alacak. Yine aynı gün saat 16.00'da ilk düdüğün çalacağı Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması ise Abdulkadir Bitigen'in.
Süper Lig'de 3. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
20.00 Fatih Karagümrük-M.Başakşehir: Ali Şansalan
13.30 Kayserispor-BB Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 A.Hatayspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Gaziantep FK: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
13.30 Ç.Rizespor-A.Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 DG Sivasspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
16.00 İH Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
21.20.00 FT Antalyaspor-Denizlispor: Halis Özkahya
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