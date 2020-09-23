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Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

FUTBOL HABERLERİ  | 23.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.

Buna göre 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık görev alacak. Yine aynı gün saat 16.00'da ilk düdüğün çalacağı Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması ise Abdulkadir Bitigen'in.

Süper Lig'de 3. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 EYLÜL CUMA

20.00 Fatih Karagümrük-M.Başakşehir: Ali Şansalan

26 EYLÜL CUMARTESİ

13.30 Kayserispor-BB Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 A.Hatayspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Gaziantep FK: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

27 EYLÜL PAZAR

13.30 Ç.Rizespor-A.Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 DG Sivasspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
16.00 İH Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

28 EYLÜL PAZARTESİ

21.20.00 FT Antalyaspor-Denizlispor: Halis Özkahya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
fenerbahceye hayirli olsun maça 12 kisi baslayacaklar....
birazdan fenerbahçeliler sanki ali pala galatasaraylıymış gibi yorumlar yapacaklar. halbuki unutmadık taç atışını fener’e verip kadıköy’de galibiyetimizi erteleyen hakemi!
Hayırlısı.
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