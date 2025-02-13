Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi netleşti! Yerli mi, yabancı mı? İşte resmi açıklama...

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemine dair açıklamalarda bulundu. Ekol TV'ye yaptığı konuşmada Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Türk orta hakemin yöneteceğini bildirdi.

YABANCI HAKEM İDDİALARI VARDI

Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşması sonrası yabancı hakem tartışmaları iyiden iyiye alevlenmişti. Hal böyle olunca gözler 25. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrilmişti. Hafta başında ortaya atılan yabancı hakem iddialarına TFF cephesinden net bir yalanlama geldi.

"2024 - 2025 SEZONUNUN SONUNA KADAR..."

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Aküzüm, "Türkiye’de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak. Yabancı VAR hakemi için Kulüpler Birliği ve toplumdan bir talep geldi ve orada da karar kolektif olarak alındı" açıklamasını yaptı.