Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi netleşti! Yerli mi, yabancı mı? İşte resmi açıklama...

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemine dair açıklamalarda bulundu. Ekol TV'ye yaptığı konuşmada Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Türk orta hakemin yöneteceğini bildirdi.
Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşması sonrası yabancı hakem tartışmaları iyiden iyiye alevlenmişti. Hal böyle olunca gözler 25. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrilmişti. Hafta başında ortaya atılan yabancı hakem iddialarına TFF cephesinden net bir yalanlama geldi.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Aküzüm, "Türkiye’de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak. Yabancı VAR hakemi için Kulüpler Birliği ve toplumdan bir talep geldi ve orada da karar kolektif olarak alındı" açıklamasını yaptı.
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