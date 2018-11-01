Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından sürat çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın, sınırlı alanda gerçekleştirilen taktik çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekibin, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği kaydedildi.
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