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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.11.2018 20:38 | Son Güncelleme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamladı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından sürat çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın, sınırlı alanda gerçekleştirilen taktik çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği kaydedildi.

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Galatasaray Fenerbahçe derbi Spor Toto Süper Lig

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