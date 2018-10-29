Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları belli oldu!

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.
Derbinin favorisi olarak Galatasaray gösterilirken, sarı-kırmızılılara 1,65 oran verildi.
Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe'ye ise 3,40 oran verildi.
Karşılaşmada beraberlik çıkması halinde 3,30 oran verildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe, 2 Kasım Cuma günü, Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21:00'de karşı karşıya gelecek.
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