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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları belli oldu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.10.2018 17:46 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın İddaa oranları belli oldu. Şirket, Galatasaray'ı net olarak favori gösterdi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları belli oldu!

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Derbinin favorisi olarak Galatasaray gösterilirken, sarı-kırmızılılara 1,65 oran verildi.

Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe'ye ise 3,40 oran verildi.

Karşılaşmada beraberlik çıkması halinde 3,30 oran verildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, 2 Kasım Cuma günü, Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21:00'de karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray Fenerbahçe derbi Spor Toto Süper Lig iddaa

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