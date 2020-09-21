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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları iddaa risk yönetimi, iddaa oranlarını belirledi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Galatasaray'ı iç saha avantajıyla favori olarak gösteren iddaa risk yönetimi, sarı-kırmızılı takıma galibiyet oranı olarak 1.90 verdi. Maçın beraberlik oranını 3.10 olarak belirleyen iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin galibiyet oranını ise 2.80 olarak değerlendirdi.

1.90 Galatasaray
3.10 Beraberlik
2.80 Fenerbahçe
1.80 Alt
1.60 Üst
1.50 KGV

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
banko 2 olacak bu maç kaçırmayın iddacılar eğer bu iğrenç 6s takımı ayak oyunları yapmaz hakemi ayartmaya çalışmazsa deler geçer fener bu rezilleri keh keh keh
gs cok hazır ama Fenerbahçe her zaman kazanmak için sahaya çıkar. hakem gsyi kollamaz ise fener alir bu maçı
Lobisi olanlar favori...
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