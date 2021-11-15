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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!

15.11.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin iddaa oranları belli oldu.

İddaa risk yönetimi, ev sahibi Galatasaray'ın kazanma oranını 1.92, beraberlik oranını 3.00, Fenerbahçe galibiyetine ise 2.80 oran verdi.

2.5 gol altı için 1.78, 2.5 gol üstü için 1.64 oran verildi. 'Karşılıklı gol var'ın oranı 1.54, 'karşılıklı gol yok'un oranı ise 1.90 oldu.

Skor bahislerinde ise 1-1'in oranı 5.20, 1-0'ın oranı 7.20, 2-1'in oranı 7.60, 0-1'in oranı ise 9.90 olarak gösterildi.


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Derbinin skorunu verdi! 7-0Derbinin skorunu verdi! 7-0
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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