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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Ali Palabıyık oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.11.2018 14:08 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Ali Palabıyık oldu. Barış Şimşek ise bu zorlu mücadelede Video Yardımcı Hakem Asistan'ı (AVAR) görevinde bulunacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Ali Palabıyık oldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada sahasında Fenerbahçe ile oynayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği maçta Serkan Ok ve Alkes Taşçıoğlu da Aydınus'un yardımcılıklarını yapacak.

Dev derbinin VAR hakemi de belli oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde bu akşam Video Yardımcı Hakem koltuğunda Ali Palabıyık oturacak. Palabıyık'a Video Yardımcı Hakem Asistan'ı olarak Barış Şimşek eşlik edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, ayrıca FIFA kokartlı yardımcı hakem Tarık Ongun'u da bu akşamki mücadeleye AVAR olarak atadı.

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Türk Telekom Stadı Ali Palabıyık Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ConCon'un maç anlaşıldı.
FB-ANKARAGÜCÜ MAÇI VAR HAKEMLERİ GİBİLERSE LANET OLSUN.FB LEHİNE OLAN 2 PENALTI 2 K.KART VE 2 SARI KARTI ES GEÇTİLER. FB ALEYHİNE NE VARSA UYGULADILAR KARAKTERSİZLER
FB ÖYLE BİR PENALTI KAZANACAK Kİ ÖYLE BİR PENALTI HİÇ GÖRÜLMEDİ VE MAÇI ALACAK
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