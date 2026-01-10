SPOR

Galatasaray - Fenerbahçe finalinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin VAR’ı Ömer Faruk Turtay oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin VAR’ı Ömer Faruk Turtay oldu.

DÜDÜK MELER'DE

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Söz konusu derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay’a AVAR’da Anıl Usta ve Ali Şansalan eşlik edecek.

