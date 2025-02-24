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Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi yayını esir aldılar! Zorluklar içinde canlı yayını kestiler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.02.2025 17:26
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Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesi iki ekibin tesisleri önünde canlı yayınlar yapıldı. Fenerbahçe Samandıra Tesisleri önünde son bilgileri vermeye çalışan muhabir zor anlar yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi yayını esir aldılar! Zorluklar içinde canlı yayını kestiler...

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray maçı öncesi canlı yayına dahil oldu... Son gelişmeleri aktarmak isteyen A Spor muhabiri, sarı-lacivertli taraftarların etrafını çevirmesiyle birlikte zor anlar yaşadı.

KÜFÜRLER YAĞMUR GİBİ YAĞDI

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Fenerbahçe hakkında son bilgileri vermek için canlı yayına bağlanan A Spor muhabiri, Fenerbahçeli taraftarların küfürlü bestelerinin ardından şoke oldu. Anonsunu yapmaya devam eden muhabir, küfürlerin arkadan devam etmesiyle birlikte zor anlar yaşadı.

CANLI YAYINI KESTİLER

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Yapılan canlı yayında küfürlere engel olunamayınca yayın kesilmek zorunda kaldı. Sosyal medyada o anlar kısa süre içinde gündem oldu.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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