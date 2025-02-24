Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi yayını esir aldılar! Zorluklar içinde canlı yayını kestiler...

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray maçı öncesi canlı yayına dahil oldu... Son gelişmeleri aktarmak isteyen A Spor muhabiri, sarı-lacivertli taraftarların etrafını çevirmesiyle birlikte zor anlar yaşadı.

KÜFÜRLER YAĞMUR GİBİ YAĞDI

Fenerbahçe hakkında son bilgileri vermek için canlı yayına bağlanan A Spor muhabiri, Fenerbahçeli taraftarların küfürlü bestelerinin ardından şoke oldu. Anonsunu yapmaya devam eden muhabir, küfürlerin arkadan devam etmesiyle birlikte zor anlar yaşadı.

CANLI YAYINI KESTİLER

Yapılan canlı yayında küfürlere engel olunamayınca yayın kesilmek zorunda kaldı. Sosyal medyada o anlar kısa süre içinde gündem oldu.