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Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem! Türk futbol tarihinde devrimsel karar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.02.2025 09:28
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Süper Lig'in belki de kaderinin belirleneceği Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı. Kazananın psikolojik olarak şampiyonluk yarışında dev adım atacağı karşılaşma için yabancı hakem tercihinin masada ön planda olduğu aktarıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem! Türk futbol tarihinde devrimsel karar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihini 24 Şubat 20:00 olarak belirledi. TFF'nin yabancı hakem için bir adım önde olduğu ve bu konuda görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

"MAÇIN HAKEMİ YABANCI OLACAK"

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Sabah gazetesinde yer alan habere göre; MHK ve TFF, 24 Şubat'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakeme verecek. Maça kariyerli bir isim atanacak.

CUMAYA KADAR ARAŞTIRILACAK

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Cuma gününe kadar TFF'nin yabancı hakem konusunda karar vereceği öğrenilirken duruma göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem ataması yapılacak.

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