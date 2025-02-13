Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem! Türk futbol tarihinde devrimsel karar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihini 24 Şubat 20:00 olarak belirledi. TFF'nin yabancı hakem için bir adım önde olduğu ve bu konuda görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

"MAÇIN HAKEMİ YABANCI OLACAK"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; MHK ve TFF, 24 Şubat'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakeme verecek. Maça kariyerli bir isim atanacak.

CUMAYA KADAR ARAŞTIRILACAK

Cuma gününe kadar TFF'nin yabancı hakem konusunda karar vereceği öğrenilirken duruma göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem ataması yapılacak.