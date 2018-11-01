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Galatasaray - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Galatasaray - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus'un yöneteceğini açıkladı. 2 Kasım Cuma akşamı saat 21:00'daki derbide Fırat Adyınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu yapacak.

İŞTE SÜPER LİG'DE 11. HAFTANIN HAKEMLERİ:

Galatasaray - Fenerbahçe / Fırat Aydınus

Başakşehir - Beşiktaş / Halis Özkahya

Trabzonspor - Bursaspor / Alper Ulusoy

Kasımpaşa - Antalyaspor / Ümit Öztürk

Akhisarspor - Erzurumspor / Mete Kalkavan

Ankaragücü - Kayserispor / Halil Umut Meler

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor / Cüneyt Çakır

Göztepe - Ç.Rizespor / Yaşar Kemal Uğurlu

Sivasspor - Konyaspor / Mustafa Öğretmenoğlu

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray fırat aydınus Türk Telekom Stadı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
fenerin eyyamcısı geldi gene:((( futbolun katilleri Türk hakemleri
maçın galibi yok şimdiden belli
vaaay febeli atanmış maça.şaşırdık mı?kümede kal febe..
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