Galatasaray - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus'un yöneteceğini açıkladı. 2 Kasım Cuma akşamı saat 21:00'daki derbide Fırat Adyınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu yapacak.
İŞTE SÜPER LİG'DE 11. HAFTANIN HAKEMLERİ:
Galatasaray - Fenerbahçe / Fırat Aydınus
Başakşehir - Beşiktaş / Halis Özkahya
Trabzonspor - Bursaspor / Alper Ulusoy
Kasımpaşa - Antalyaspor / Ümit Öztürk
Akhisarspor - Erzurumspor / Mete Kalkavan
Ankaragücü - Kayserispor / Halil Umut Meler
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor / Cüneyt Çakır
Göztepe - Ç.Rizespor / Yaşar Kemal Uğurlu
Sivasspor - Konyaspor / Mustafa Öğretmenoğlu
Okuyucu Yorumları 9 yorum