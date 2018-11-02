Fatih Terim öyle bir patladı ki... Olay sözler!

alatasaray ile Fenerbahçe'nin derbide 2-2 berabere kalmasının ardından Fatih Terim, beIN Sports ekranlarında flaş açıklamalar yaptı.

Hakem Fırat Aydınus'un kararlarına isyan eden Fatih Terim, "Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de. Hakkımı helal etmiyorum bir defa. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.

Maç ile ilgili görüşlerini paylaşırken, "Maçla ilgili mükemmel bir 45 dakika ve başlangıcı yaptık. Bugün benim söyleyeceklerim çok rahat, söyleyeceklerim bir maçın bahanesi değil. Orta sahada Onyekuru'nun aldığı pozisyon faul ise, 2. golden sonra Valbuena ve Belhanda pozisyondan önce top Belhanda'dan çıktıysa özür dilemeye hazırım. Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de. Hakkımı helal etmiyorum bir defa. Onları Allah'a havale ediyorum." sözlerini kullandı

"SEBEBİ HAKEMLER"

"Geçen hafta da Barış Şimşek, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki VAR'ın profesörü Barış Şimşek. Geçen hafta bizi eleyen Barış Şimşek. Kimse kalmadı, yine Barış Şimşek. Maçın sonunda oyun gerildiyse, bunlar olduysa bütün sebebi bunlardır. Hakemlerdir... VAR'a bakın en kötü. Bize gelince bakıyorsunuz."