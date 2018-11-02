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Fatih Terim öyle bir patladı ki... Olay sözler!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.11.2018 23:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından çok sert açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Fırat Aydınus ve VAR hakem kadrosuna ağır eleştirilerde bulunan Fatih Terim, 'Hakkımı helal etmiyorum' ifadelerini kullandı.

Fatih Terim öyle bir patladı ki... Olay sözler!

alatasaray ile Fenerbahçe'nin derbide 2-2 berabere kalmasının ardından Fatih Terim, beIN Sports ekranlarında flaş açıklamalar yaptı.

Hakem Fırat Aydınus'un kararlarına isyan eden Fatih Terim, "Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de. Hakkımı helal etmiyorum bir defa. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.

Maç ile ilgili görüşlerini paylaşırken, "Maçla ilgili mükemmel bir 45 dakika ve başlangıcı yaptık. Bugün benim söyleyeceklerim çok rahat, söyleyeceklerim bir maçın bahanesi değil. Orta sahada Onyekuru'nun aldığı pozisyon faul ise, 2. golden sonra Valbuena ve Belhanda pozisyondan önce top Belhanda'dan çıktıysa özür dilemeye hazırım. Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de. Hakkımı helal etmiyorum bir defa. Onları Allah'a havale ediyorum." sözlerini kullandı

"SEBEBİ HAKEMLER"

"Geçen hafta da Barış Şimşek, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki VAR'ın profesörü Barış Şimşek. Geçen hafta bizi eleyen Barış Şimşek. Kimse kalmadı, yine Barış Şimşek. Maçın sonunda oyun gerildiyse, bunlar olduysa bütün sebebi bunlardır. Hakemlerdir... VAR'a bakın en kötü. Bize gelince bakıyorsunuz."

"HEP KONUŞACAĞIM"

"Biz bu maçı çok farklı kazanmamız gerekirken az daha mağlup oluyorduk. Hakemleri konuşmayalım vs. Ya bu kaç oldu kardeşim. Duruyor VAR'a bakmıyor. Fırat Aydınus, arkadaşlarıyla beraber, artı VAR ile beraber, Yusuf Namoğlu ile beraber, bu maçı bu hale onlar getirdi. Bu maçı farklı kazanmamız gerekirken, az daha mağlup oluyorduk. Oyuncular böyle sinirlendiyse, tek sorumlu onlardır. "Fırat Aydınus'un kendisine de söyledim. Allah aşkına bırak oynayalım. Bekçi gibi zart zurt çalışıyorsun. 8 kişiyle tacı göremiyorsunuz. Fenerbahçe derbisinde en ufak şeyleri göremiyorsanız burada ne işiniz var kardeşim?" Allah aşkına birak oynayalım, iki taraf da oynuyor zaten. İlla maçın önüne geçecek. Düşünebiliyor muyuz 8 tane hakem taçı göremiyor, bize bu kadar ağır yazanlar bize buna da bir şey diyecektir. Bundan sonra her maçtan sonra konuşacağım, karar verdim. İyiyi de söyleyeceğim, kötüyü de. Gözlemci zaten başımızda duruyor, hemen yazalım diye ama onlar başka yerdeler."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır çakma imPARAtor;) Herkes namoğlu istifa derken siz savunuyordunuz öyle hemen ağlamayın kazanamayınca.
Terim'in ilacı Kebapçı :)) Güzel kaşır Kebapçı Selo :)))
ağla kebapcının çıkarttığı
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