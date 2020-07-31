Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Nuri Şahin'i gündemine aldı

Galatasaray, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen ve transfer için kolları sıvayan Galatasaray'da önceliğin orta sahada olduğu dile getirildi. Kiralık forma giyen Mario Lemina ve Jena Michael Seri'nin sözleşmelerinin sona ermesi, kaptan Selçuk İnan'ın kariyerine nokta koymasının ardından ön libero arayışları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz sezonu Werder Bremen'de geçiren ve şu an kulüpsüz olan Nuri Şahin'i transfer listesine ekledi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyordu. Ancak Başkan Ali Koç, Nuri'yi veto edince transferi yattı. Arda Turan'ı takım içindeki abilik için isteyen Fatih Terim'in Nuri'ye de benzer bir misyon yüklemek istediği bildirildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

16 yaşındaki ilk kez milli formayı verdiği Nuri'yi kadroya katarak tecrübesinden yararlanmayı düşündüğü kaydedildi. Başarılı futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool ve Werder Bremen formaları giyen Nuri Şahin, kariyeri boyunca 378 maça çıktı, 38 gol atıp, 65 asist yaptı.

