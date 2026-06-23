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Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer ediyor! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğuna ulaşarak tarih yazan Galatasaray, yeni sezonun transfer startını dev bir isimle verdi. Sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen ve geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den 25 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a transfer olan 20 yaşındaki milli stoper Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer ediyor! Görüşmeler başladı
Emre Şen
Yusuf Akçiçek

Yusuf Akçiçek

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Hilal
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Süper Lig'de şampiyonluk ambargosu koyarak üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan ve müzesindeki kupa sayısını 26'ya çıkaran Galatasaray, Devler Ligi'nde başarı ve yerel ligde seriyi sürdürmek adına kadro planlamasına hız verdi. Savunma hattını genç, potansiyelli ve elit bir yerli oyuncuyla güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetimin listesinin ilk sırasına sürpriz bir isim yerleşti: Yusuf Akçiçek.

SUUDİ ARABİSTAN'DA MUTSUZ: AYRILIK KARARI ALDI

Galatasaray, Fenerbahçe nin eski yıldızını transfer ediyor! Görüşmeler başladı 1

Suudi Arabistan basınında geniş yankı bulan haberlere göre; geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Al Hilal'e tam 25 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan 20 yaşındaki genç stoper, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Suudi ekibinde beklediği ortamı bulamayan ve takımdan ayrılma kararı alan yetenekli savunmacının bu hamlesi, transfer piyasasını anında hareketlendirdi.

BOLOGNA İLE TRANSFER YARIŞI

Galatasaray, Fenerbahçe nin eski yıldızını transfer ediyor! Görüşmeler başladı 2

Sol ayağını son derece etkili kullanan ve oyun kurucu stoper profilinin en iyi genç temsilcilerinden biri olarak gösterilen Yusuf Akçiçek'in peşinde sadece Galatasaray yok. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen milli yıldıza, İtalya Serie A'nın köklü ve iddialı ekiplerinden Bologna'nın da kanca attığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin, İtalyan ekibinden önce davranarak bu transferi bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

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