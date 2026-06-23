Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer ediyor! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de şampiyonluk ambargosu koyarak üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan ve müzesindeki kupa sayısını 26'ya çıkaran Galatasaray, Devler Ligi'nde başarı ve yerel ligde seriyi sürdürmek adına kadro planlamasına hız verdi. Savunma hattını genç, potansiyelli ve elit bir yerli oyuncuyla güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetimin listesinin ilk sırasına sürpriz bir isim yerleşti: Yusuf Akçiçek.

SUUDİ ARABİSTAN'DA MUTSUZ: AYRILIK KARARI ALDI

Suudi Arabistan basınında geniş yankı bulan haberlere göre; geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Al Hilal'e tam 25 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan 20 yaşındaki genç stoper, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Suudi ekibinde beklediği ortamı bulamayan ve takımdan ayrılma kararı alan yetenekli savunmacının bu hamlesi, transfer piyasasını anında hareketlendirdi.

BOLOGNA İLE TRANSFER YARIŞI

Sol ayağını son derece etkili kullanan ve oyun kurucu stoper profilinin en iyi genç temsilcilerinden biri olarak gösterilen Yusuf Akçiçek'in peşinde sadece Galatasaray yok. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen milli yıldıza, İtalya Serie A'nın köklü ve iddialı ekiplerinden Bologna'nın da kanca attığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin, İtalyan ekibinden önce davranarak bu transferi bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.