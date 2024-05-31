Galatasaray, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusunu istiyor! Yılın transfer bombası...

Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kadrosunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılıların hedefinde Fenerbahçe'nin yıldızı var...

24 GOL 3 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi Galatasaray'ın radarına girdi. Sarı-lacivertli takımda genelde yedek oturan golcü oyuncu için araştırmaların başladığı iddia ediliyor.

OKAN BURUK'UN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Galatasaray'da transfer yetkilileri Batshuayi'nin durumunu öğrenip Okan Buruk'a bir sunum yapacak. Tecrübeli çalıştırıcının da Batshuayi'yi istemesi durumunda resmi girişimler yapılacak. (Sözcü)





