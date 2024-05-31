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Galatasaray, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusunu istiyor! Yılın transfer bombası...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.05.2024 09:22
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Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Michy Batshuayi için Galatasaray'ın devrede olduğu öne sürüldü. Oynadığı maçlarda 24 gole imza atan Belçikalı oyuncu için sarı-kırmızılıların araştırma yaptığı iddia edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusunu istiyor! Yılın transfer bombası...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kadrosunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılıların hedefinde Fenerbahçe'nin yıldızı var...

24 GOL 3 ASİST

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi Galatasaray'ın radarına girdi. Sarı-lacivertli takımda genelde yedek oturan golcü oyuncu için araştırmaların başladığı iddia ediliyor.

OKAN BURUK'UN GÖRÜŞÜ ALINACAK

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Galatasaray'da transfer yetkilileri Batshuayi'nin durumunu öğrenip Okan Buruk'a bir sunum yapacak. Tecrübeli çalıştırıcının da Batshuayi'yi istemesi durumunda resmi girişimler yapılacak. (Sözcü)

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batshuayi fenerbahçe galatasaray
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