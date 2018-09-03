SPOR

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 13 hafta sonra aynı hafta puan kaybettiler

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de haftayı puan kayıpları yaşayarak kaptan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig’de 13 hafta sonra tekrar aynı hafta rakiplerine puan verdi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 13 hafta sonra aynı hafta puan kaybettiler

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftası 3 büyükler diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için iyi geçmedi. 3 takım da taraftarlarını bu haftada üzdü. İlk olarak Fenerbahçe, cumartesi günü evinde Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, bu müsabakada 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

AW481294_01

Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanda puanlar bıraktı

Yine cumartesi Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile mücadele etti. Geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu’nda Alanyaspor’u 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 10 kişi kaldığı maçta bordo-mavililere 4-0 yenildi. Beşiktaş ise Pazar günü Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Babel’in attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, Diafra Sakho’nun golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

AW481294_02

13 hafta sona yine aynı anda kaybettiler

Bu haftayı puan kaybederek kapatan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, aynı senaryoyu en son geçtiğimiz sezon yaşadı. 2017-2018 sezonunda Süper Lig’in 26. haftasında da 3 takım puan kayıpları yaşadı. O hafta Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu’nda karşılaşmış ve derbi 0-0 sona ermişti. Aynı hafta Beşiktaş da Medipol Başakşehir’e 1-0 yenildi. Böylece 3 takımda 13 hafta sonra Süper Lig’de puan kaybı yaşamış oldu.

AW481294_03

PARTNERSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendiSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
Süper Lig puan durumu - 4. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)Süper Lig puan durumu - 4. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)
Antalya'dan mucizevi galibiyetAntalya'dan mucizevi galibiyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Belhanda kaç maç ceza alırsa, o sayıya göre para cezası verilecek!

Belhanda kaç maç ceza alırsa, o sayıya göre para cezası verilecek!

Şenol Güneş Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'a sinirlendi!

Şenol Güneş Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'a sinirlendi!

Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır VAR'a karşı, bakmak istemiyor!

Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır VAR'a karşı, bakmak istemiyor!

Emre Belözoğlu, Erzurumspor-Başakşehir maçında çılgına döndü

Emre Belözoğlu, Erzurumspor-Başakşehir maçında çılgına döndü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 13 hafta sonra aynı hafta puan kaybettiler

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 13 hafta sonra aynı hafta puan kaybettiler

Süper Lig puan durumu - 4. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Süper Lig puan durumu - 4. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Antalya'dan mucizevi galibiyet

Antalya'dan mucizevi galibiyet

Kartal kaçtı, Timsah yakaladı

Kartal kaçtı, Timsah yakaladı

Başakşehir'e tek gol yetti

Başakşehir'e tek gol yetti

Ligin yeni lideri Kasımpaşa

Ligin yeni lideri Kasımpaşa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.