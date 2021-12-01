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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri! Rumen yıldız Türkiye’ye geliyor

01.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’da yüzü gülen Süper Lig’de ise kayıplar yaşayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de sular durulmuyor. İşte üç büyük takımdaki transfer haberleri…

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri! Rumen yıldız Türkiye’ye geliyor

Süper Lig’de kıyasıya mücadele devam ederken, bir yandan da transferler için üç büyük takım adeta yarışa girdi. Galatasaray, Rumen yıldızı kadrosuna katmak için çalışırken, Beşiktaş 3 yeni futbolcu için kolları sıvadı. Fenerbahçe’de ise gündem Macar futbolcu. İşte transferde yaşanan son dakika gelişmeleri…

BEŞİKTAŞ’A 3 YILDIZ İSİM

Ocak ayında başlayacak transferler için Beşiktaş da şimdiden yakın markaja aldığı isimleri belirledi. Sergen Yalçın'ın yönetimle yaptığı görüşmede 3 futbolcunun ismini verdiği ve görüşmelerin başladığı ifade edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen ve 'göreve devam' kararı alan Teknik Direktör Sergen Yalçın, savunma, orta sahaya takviye yapılmasını istedi. Ajansspor'dan haberine göre forvet bölgesine geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynarken sakatlık geçiren ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Cenk Tosun düşünülüyor.

Cenk Tosun

Sergen Yalçın'ın savunmada görmek istediği isim İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Milli Takım oyuncusu Kaan Ayhan. Stoper ve sağ bek bölgelerinde de görev yapan Kaan Ayhan'a yabancı sınırlaması nedeniyle de olumlu bakılıyor.

Kaan Ayhan

Sergen Yalçın'ın orta sahaya istediği isimse Cenk Tosun gibi eskiden Beşiktaş forması giyen Arsenal oyuncusu Mohamed Elneny. İngiliz takımında süre bulmakta zorlanan Mısırlı futbolcu bu sezon 4 maçta toplam 60 dakika süre aldı.

Mohamed Elneny

Beşiktaş'ta 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giyen Elneny, 27'si Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 6 Avrupa Ligi maçı olmak üzere 36 karşılaşmada görev yapmıştı. Mısırlı oyuncu bu karşılaşmalarda siyah beyazlılara 1 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.

FENERBAHÇE’DE GÜNDEM ATİLLA SZALAI

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Sarı lacivertliler bu sonuçla beraber lider Trabzonspor'un 12 puan arkasına düştü. Kanarya'da en çok konuşulan olaylardan birisi de, cezalı Tisserand yerine Attila Szalai'nin oynamamasıydı. Hatta Alman basını bile bu konuyu gündeme taşıdı.

ATİLLA SZALAI

İddialara göre Szalai, ocak transfer döneminde 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama Chelsea'ye gidecek. Bu hala bir söylenti olsa da Szalai, yedek kalmaya devam ediyor. Göztepe'ye karşı Serdar Aziz, cezalı Tisserand'ın yerine oynadı. Pereira maç öncesinde bu tercihi sportif gerekçelerle açıkladı. Ancak gelecek hafta Rizespor'a karşı oynanacak maç belirleyici olacak. Szalai, Novak'ın cezalı olmasına rağmen dışarıda kalırsa sportif sebepler göz ardı edilecek. Çünkü kadroda ikinci bir sol bek bulunmuyor.

FATİH TERİM İSTEDİ, RUMEN YILDIZ İÇİN GÖRÜŞMLER BAŞLADI

Galatasaray’da transferler için çalışmalara başlandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in, alınan sonuçlar sonrası sezon başında oluşturduğu genç takıma takviyeler istediği ve ligin ikinci yarısında daha iddialı hale gelmeyi planladığı belirtildi. Galatasaray, Steaua Bükreş'in yıldız futbolcusu Florin Tanase için Rumen kulübüyle görüşmelere başladı. Cimbom, 26 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kesin olarak kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılıların, Bükreş'te kaptanlık yapan ve Rumen kulübünün en değerli futbolcularından birisi olan Tanase için 2 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi. Sözleşmesi 2022 Haziran ayında sonra erecek yetenekli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Florin Tanase

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