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Galatasaray Fernando Llorente ile prensipte anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.12.2018 10:14 | Son Güncelleme

Sarı-kırmızılı ekip, 33 yaşındaki İspanyol yıldızla el sıkıştı. Yönetim, Tottenham ile masaya oturup 1 milyon Euro'ya Llorente’yi bitirecek.

Galatasaray Fernando Llorente ile prensipte anlaştı

Galatasaray'ın transferdeki ilk bombası ortaya çıktı. Gomis’i Al Hilal’e sattıktan sonra forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar’ın, İspanyol golcü Llorente ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü. Yönetim, Londra’ya çıkarma yaparak Tottenham ile 33 yaşındaki Llorente’nin transferi için masaya oturacak.

Cimbom, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Llorente için İngiliz kulübüne en fazla 1 milyon Euro gibi bir rakam ödemeyi planlıyor. Tottenham’da bu sezon 3 karşılaşmada sadece 24 dakika süre alan 33 yaşındaki İspanyol golcü, kariyerinde 9 yıl A. Bilbao forması giydi,3 sezon da İtalyan devi Juventus’ta görev yaptı. Aslan’ın el sıkıştığı İspanyol golcünün Olympiakos’un da listesinde olduğu iddia ediliyor. 1.93’lük boyuyla dikkat çeken golcü, kendisine oynanan uzun toplarda sırtı dönük oynayabildiği için takımının hücumlarda kilit rol üstlenebiliyor.

(STAR)

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Anahtar Kelimeler:
Tottenham Llorente İngiltere Premier Lig

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