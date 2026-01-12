SPOR

Galatasaray, Fethiye'de çiçeklerle karşılandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Fethiyespor ile karşılaşacak Galatasaray, Muğla’ya ulaştı. Sarı-kırmızılı takıma taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla destek verdi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde yarın Nesine 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor’a konuk olacak Galatasaray, karşılaşma öncesi Muğla’ya ulaştı.

Fethiye İlçe Stadı’nda saat 20.30’da oynanacak müsabaka için Dalaman Havalimanı’na gelen sarı-kırmızılı kafile, burada kendilerini bekleyen taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk’a çiçek takdim etti.

Galatasaraylı futbolseverler, ilçe merkezi ve otel güzergahında meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunurken, takım coşkulu bir atmosfer eşliğinde konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: İHA

