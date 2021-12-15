Galatasaray, FIBA Avrupa Ligi'nde kayıp!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 9. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Dynamo Kursk ile karşılaştı.

Mücadeleyi Dynamo Kursk 80-70 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray grupta 5 kez mağlup olurken, Rusya temsilcisi 5. galibiyetini elde etti.

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Alexandra Stan (Romanya), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya)

Galatasaray: Pelin Bilgiç 4, Davis 7, Melis Gülcan 5, Krajisnik 22, Williams 25, Merve Aydın 4, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan 3

Dynamo Kursk: Frolkina 6, Baric, Howard 25, Lisec 11, Ogunbowale 22, Kozik 10, Shabanova, Levchenko, Prince 6, Abaiburova

1. Periyot: 23-14

Devre: 41-32

3. Periyot: 56-57

