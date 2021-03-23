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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda ikinci oldu!

23.03.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, CEV Kupası'nda finalde başarılı olamadı ve turnuvayı 2. tamamladı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda ikinci oldu!

CEV Kupası’nda İtalyan ekibi Saugella Monza’ya setlerde 3-0 yenilerek ikinci olan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen törenle madalyalarını aldı. Madalyaları Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz takdim etti.

Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında Burhan Felek Spor Salonu’nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşta da 3-0 yenilince turnuvada ikinci oldu. Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni takdimi gerçekleşti. Sarı-kırmızılı oyunculara ve teknik ekibe plaket ve madalyalarını Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz verdi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Vasileios Vasileiadis, Mirko Jankovic

Galatasaray: İlkin Aydın, Gizem Karadayı, Ergül Eroğlu, Derya Çayırgan, Çağla Akın, Hazal Selin Uygur, Sezen Keşkek, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Tatiana Kosheleva, Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu, Olesia Rykhliuk

Başantrenör: Ataman Güneyligil

Saugella Monza: Carraro, Squarcini, Heyrman, Negretti, Van Hecke, Orro, Begic, Danesi, Orthmann, Meijners, Obossa, Davyskiba, Parrocchiale

Başantrenör: Marco Gaspari

Setler: 17-25, 19-25, 19-25

Süre: 67 dakika (22, 23, 22)

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görmek isterseniz Fenerbahçenin müzesinde kupa var

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