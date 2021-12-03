Galatasaray flaş golcü hamlesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, önceki gün basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede; "Listemizde başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Sezon başında transferin büyük bölümünü yaptık. Devre arasında da gerekli takviyeleri yapacağız" dedi.

Galatasaray mutlaka alternatif bir golcü almak isterken Elmas'ın bahsettiği isimlerden birisinin de Fransa Ligi takımlarından Nantes ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Randal Kolo Muani olduğu ortaya çıktı. Muani için şu anda bir resmi teklif yok ama menajeriyle görüşmeler başladı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; genç futbolcuya, Galatasaray'a gelirse kendisini nasıl bir geleceğin beklediğinden bahsediliyor. İstanbul'da nasıl bir hayatın beklediği anlatılıyor. Muani gibi 22 yaşındaki bir oyuncunun Fransa Ligi'nde gol atarken, piyasası varken Türkiye'ye gelmesi zor görülse de geri adım atılmıyor.

Projenin doğru anlatılması, hayallerin doğru satılmasıyla Fransız golcünün ikna edilebileceğine inanılıyor. Muani'nin ikna sürecinde Avrupa Ligi'nde alınan başarılı sonuçlar da ciddi bir yardım teşkil etti. Genç oyuncunun, olumlu davranması yöneticileri umutlandırıyor.

Ligue 1 ekibi Nantes altyapısından yetişen Randal Kolo Muani, geçen sezon Bologno'da kiralık forma giydikten sonra takımına geri döndü.

Bu sezon 15 karşılaşmada forma şansı bulan futbolcu, 4 gol atarken,, 3 de asist yaptı. Transfermarkt değeri 10 milyon euro'ya fırladı.



