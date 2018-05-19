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Galatasaray Florya'da şampiyonluk kutlaması yapmayacak!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2018 22:03 | Son Güncelleme

21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yönetim, beklenmeyen bir karara imza attı. Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacağı duyuruldu.

Galatasaray Florya'da şampiyonluk kutlaması yapmayacak!

Süper Lig'de 34. haftada Göztepe'yi 1-0'lık skorla yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacağı açıklandı

Resmi siteden yapılan duyuruda gerekçe olarak, fiziki şartların elverişsizliği ve taraftar ile takımın güvenliği gösterildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA...

"Fiziki şartların elverişsizliği ve gerek taraftarımızın gerekse takımımızın güvenliği nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacaktır. Büyük Galatasaray taraftarına bu konu hakkında göstereceği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz"

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray florya metin oktay tesisleri

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