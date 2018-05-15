SPOR

Galatasaray forma ve kombine satışlarından büyük gelir elde etti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in gelişinin ardından adeta kenetlenen camiada lisanslı ürün çılgınlığı yaşanıyor. Galatasaray, forma satışında gelirini 120 milyon TL'ye çıkardı.

Galatasaray forma ve kombine satışlarından büyük gelir elde etti!

Galatasaray'ın; Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının oynandığı Aslantepe'deki GS Store, 2 milyon TL ciro yaptı. Bu sezon 300 bin forma satan Galatasaray, toplam satışını 60 milyon TL'den 120 milyon TL'ye taşıdı. Yönetim, Göztepe maçı sonrası için 50 bin yeni forma siparişi verdi

Türk Telekom Stadı'nda son 4 maçını 48 bin ortalamaya oynayan Galatasaray sahadan üçer puanla ayrılırken, saha dışında da para bastı.

Yeni Malatyaspor maçının oynandığı gün Aslantepe içindeki GS Store mağazası 2 milyon TL'lik ciro yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 2017-18 sezonuna ait formaları tamamen tüketti. Geçen sezondan elde kalan formalar stoklardan çıkartıldı ve 10 günlüğüne tekrar satışa sunuldu. Galatasaray yönetimi, Nike'a 50 bin adet yeni sezon parçalı formanın siparişini verdi.

KOMBİNE-BİLET GELİRİ 100 MİLYON TL

Bu sezon 300 bin adet forma satan sarıkırmızılı takımın şampiyonluğa koştuğu süreçte GS Store satışları ikiye katlandı. Mağazalara giren taraftar sayısında yüzde 56, stok satışlarında yüzde 74 artış söz konusu... Toplam satışlarda 60 milyondan 120 milyon TL seviyesine gelindi. Geçen sezon 70 milyon TL'yi geçmeyen gişe geliri ise bu sezon 100 milyon TL seviyesine geldi.

(Sabah)

Erdoğan: İsrail'in yaptığı bir soykırımdırErdoğan: İsrail'in yaptığı bir soykırımdır
Muharrem İnce'ye sürpriz! Mitingde duygu dolu anlarMuharrem İnce'ye sürpriz! Mitingde duygu dolu anlar
Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demiştiDevlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!

Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? 2'li ve 3'lü averaj hesapları

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? 2'li ve 3'lü averaj hesapları

Tzavellas, Emre Akbaba'nın Beşiktaş'a transfer olacağını söyledi!

Tzavellas, Emre Akbaba'nın Beşiktaş'a transfer olacağını söyledi!

Spor yazarları Karabükspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Karabükspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray Başkanı Cengiz açıkladı! Göztepe maçı için taraftara büyük sürpriz

Galatasaray Başkanı Cengiz açıkladı! Göztepe maçı için taraftara büyük sürpriz

Galatasaray forma ve kombine satışlarından büyük gelir elde etti!

Galatasaray forma ve kombine satışlarından büyük gelir elde etti!

Fatih Terim 12 ismin biletini kesti!

Fatih Terim 12 ismin biletini kesti!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray başkan adaylarının oy pusulalarının renk seçimi yapıldı

Galatasaray başkan adaylarının oy pusulalarının renk seçimi yapıldı

Cedric Carrasso Galatasaray'dan ayrılabileceğini söyledi

Cedric Carrasso Galatasaray'dan ayrılabileceğini söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.