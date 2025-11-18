SPOR

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya'nın Slovakya ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçının ilk yarısında 2 gol kaydetti!

Dünya Kupası elemeleri A grubunda lider Almanya aynı puandaki rakibi Slovakya ile karşı karşıya gelirken, maçın henüz daha ilk yarısından 4-0’lık skorla üstünlüğü yakaladı. Geceye ise ilk yarının sonlarında 5 dk içerisinde 2 atan Galatasaraylı Leroy Sane damga vurdu.

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya'nın Slovakya ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçının ilk yarısında 2 gol kaydetti!
Burak Kavuncu
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaraylı Leroy Sane’nin formasını giydiği Almanya, Dünya Kupası grup elemeleri karşılaşmasında 12’şer puanı paylaştığı Slovakya ile karşılaştı. Maçın henüz ilk yarısından 4-0’lık üstünlüğü yakalayan panzerlerde geceye damgasını vuran isim son dönemde Alman medyasında performansı tartışılan Leroy Sane oldu.

5 DAKİKADA 2 GOL ATTI!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya nın Slovakya ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçının ilk yarısında 2 gol kaydetti! 1

Maçın 36.dakikasında orta sahadan F.Wirtz’in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Leroy Sane, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0’a getirdi. Ardından 41.dakika da F.Wirtz’in 2.asistinde 2.golünü bulan Sane, gecenin ismi oldu.

4.GOLDE SKRINIAR TOPU KAYBETTİ!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya nın Slovakya ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçının ilk yarısında 2 gol kaydetti! 2

Slovakya ve Fenerbahçe savunmasının tecrübeli simi Milan Škriniar takımının 4.golü kalesinde görmesinde büyük etken olarak öne çıktı. Tecrübeli savunma oyuncusu taç çizgisine yakın bir bölgeden top kaybı sonrası Leroy Sané kendisinin ikinci golünü attı.

PERFORMANSIYLA CEVAP VERDİ!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya nın Slovakya ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçının ilk yarısında 2 gol kaydetti! 3

Leroy Sane, Almanya'daki tartışmalara performansıyla cevap verirken, Lüksemburg maçında yaptığı asist ve Slovakya karşısında ilk yarıdan attığı 2 golle Alman medyasına resmen cevap verdi.

Anahtar Kelimeler:
Almanya Slovakya son dakika fenerbahçe galatasaray Leroy Sane FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Milan Skriniar
