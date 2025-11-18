Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya'nın Slovakya ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçının ilk yarısında 2 gol kaydetti!

Galatasaraylı Leroy Sane’nin formasını giydiği Almanya, Dünya Kupası grup elemeleri karşılaşmasında 12’şer puanı paylaştığı Slovakya ile karşılaştı. Maçın henüz ilk yarısından 4-0’lık üstünlüğü yakalayan panzerlerde geceye damgasını vuran isim son dönemde Alman medyasında performansı tartışılan Leroy Sane oldu.

5 DAKİKADA 2 GOL ATTI!

Maçın 36.dakikasında orta sahadan F.Wirtz’in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Leroy Sane, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0’a getirdi. Ardından 41.dakika da F.Wirtz’in 2.asistinde 2.golünü bulan Sane, gecenin ismi oldu.

4.GOLDE SKRINIAR TOPU KAYBETTİ!

Slovakya ve Fenerbahçe savunmasının tecrübeli simi Milan Škriniar takımının 4.golü kalesinde görmesinde büyük etken olarak öne çıktı. Tecrübeli savunma oyuncusu taç çizgisine yakın bir bölgeden top kaybı sonrası Leroy Sané kendisinin ikinci golünü attı.

PERFORMANSIYLA CEVAP VERDİ!

Leroy Sane, Almanya'daki tartışmalara performansıyla cevap verirken, Lüksemburg maçında yaptığı asist ve Slovakya karşısında ilk yarıdan attığı 2 golle Alman medyasına resmen cevap verdi.