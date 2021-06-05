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Galatasaray formasını giydi, transfer söylentisi çıktı

05.06.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Club Brugge'ün 23 yaşındaki Nijeryalı hücumcusu Emmanuel Denis'in spor salonunda Galatasaray formasıyla çalışması transfer söylentilerini ortaya çıkardı.

Galatasaray formasını giydi, transfer söylentisi çıktı

Club Brugge forması giyen Nijeryalı hücumcu Emmanuel Denis, sosyal medya hesabından Galatasaray formasıyla çalıştığı görüntüleri paylaştı.

Geçtiğimiz sezon Köln'de kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki futbolcunun paylaştığı görüntüler Belçika basınında "Ayrılık geliyor" şeklinde yorumlandı.

Daha önce Club Brugge yönetimiyle de sorun yaşayan ve yeni sezonda ayrılması beklenen Emmanuel Dennis'in Galatasaray formasıyla antrenman videosu paylaşması transfer söylentilerine yol açtı.

Club Brugge CEO'su Vincent Mannaert de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncunun ayrılma ihtimalinin olduğunu açıklamıştı.

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EMMANUEL DENNIS KİMDİR?

Nijerya Milli Takımı forması da giyen Emmanuel Dennis, hızıyla öne çıkan ve hücumda her bölgede oynayabilen bir oyuncu. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 2019'da oynadığı iki maçta da görev almıştı.

2017 yılında Zorya'dan 1,4 milyon euro bonservis bedeliyle Club Brugge'e transfer olan Nijeryalı oyuncu, 3,5 sezonun ardından geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Köln'de kiralık olarak oynadı.

Almanya'da 10 maça çıkan Dennis, 1 gol ve 1 asistle beklentileri karşılayamadı. Belçika'da 116 kez sahaya çıkan yetenekli oyuncu, 28 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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