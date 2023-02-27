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Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Zaniolo manşetlerde! Sarı-kırmızılı taraftarlar golün ardından buruk sevinç yaşıyor...

27.02.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor-Galatasaray maçında sahaya çıkan Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk maçında golle buluşmuş oldu. Bu golün ardından büyük takımlar Zaniolo'ya takibini sıkılaştırdı. Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Zaniolo'nun takımdan ayrılmasını istemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu golün ardından buruk bir sevinç yaşadı.

Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Zaniolo manşetlerde! Sarı-kırmızılı taraftarlar golün ardından buruk sevinç yaşıyor...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Corendon Alanyaspor ile Galatasaray hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gelirlerin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmada Galatasaray 4-2’lik skorla sahadan galip ayrıldı. Karşılaşma öncesi maça gelen taraftarlar, depremzedelere verilmek üzere yanlarında oyuncak ve atkı getirdi. Stat girişinde bilet kontrol noktalarında toplanan oyuncak ve atkılar depremzedelere gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Ayrıca stadın maraton tribününde taraftarlar, #hepimizbiriz etiketli ve ‘Sizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız’ yazılı koreografi açtı. Her iki takımın futbolcuları ise maç öncesi ısınmaya üzerlerinde deprem yaşanan illerin isimlerinin olduğu siyah tişörtlerle çıktı. Tribünlerde ise depremzedelere taziye ve geçmiş olsun dileklerinin yer aldığı birçok pankart açıldı.

ZANIOLO İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

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Inter ve Milan başta olmak üzere birçok İtalyan kulübü Zaniolo'ya adeta pusu kurmuş durumda. 15 milyon Euro ödenerek alınan yıldız oyuncu için sezon sonunu bekleyen dev kulüpler Zaniolo'yu kadrosuna katacak. İlk maçında golünü atan Zaniolo'ya ilgi daha da artmış durumda.

TARAFTARLAR GOLE SEVİNEMEDİ

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Zaniolo'nun attığı gol sonrası İtalyan basını yıldız oyuncuyu manşetlere taşıdı. Önümüzdeki sezon için Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen takımların iştahlanması, Galatasaray taraftarını bir hayli üzdü.

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