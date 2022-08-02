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Galatasaray, Fredik Midtsjö’yü KAP’a bildirdi! Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncunun maliyetini de açıkladı

02.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan orta saha mevkisine takviye geldi. Sarı-kırmızılılar bir süredir görüşmelerde bulunduğu Fredrik Midtsjö transferini KAP'a bildirdi. Cimbom'un 28 yaşındaki oyuncusu sağlık kontrollerinden geçti ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

Galatasaray'da transfer bombaları teker teker patlamaya devam ediyor. 6 numara konusunda çok ısrarcı olan Okan Buruk'un isteği yerine getirildi ve Fredrik Midtsjö transferi resmen açıklandı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

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Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferinin maliyetini açıkladı.

-3.5 milyon Euro bonservis
-Oyuncuya yıllık 975 bin Euro maaş
-3 yıllık sözleşme

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

FREDRİK MIDTSJÖ KİMDİR?

11 Ağustos 1993 tarihinde Norveç’in Stjordal kentinde doğan Midtsjö, futbol hayatına doğduğu kentin takımı Storjdals-Blink’te başladı. Rosenborg altyapısında futbola hazırlanan orta saha oyuncusu, akademiden A takıma çıktıktan sonra kendini gösterdi. Rosenborg’da üç lig şampiyonluğu ve iki Norveç Kupası şampiyonluğu olmak üzere beş kupa kaldırdı. 148 maçta 22 gol ve 33 asistlik katkı verdi.

Fredrik bu başarılarının ardından Hollanda’nın köklü ekiplerinde AZ Alkmaar’a 2017 yaz transfer sezonunda katıldı ve Galatasarayımıza transfer olana dek istikrarlı şekilde bu takımın formasını giydi. AZ Alkmaar’da 195 kez sahaya çıkan oyuncu, 7 gol ve 33 asistlik performans ortaya koydu.

Norveç Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra 24 Mart 2016 tarihinde Norveç’in Estonya ile onyadığı hazırlık maçında A milli forma ile tanıştı. Norveç A Milli Takımı’nda 11 kez forma şansı buldu.


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galatasaray
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