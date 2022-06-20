Fernando, Mariao, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Denayer, Maicon gibi oyuncuların transferinde etkin olan Cenk Ergün'ün kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

CENK ERGÜN KİMDİR?

1974 doğumlu Cenk Ergün 48 yaşındadır. 1993'te Galatasaray Lisesi matematik bölümünü tamamladı. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yükseköğrenim yaptı. 2000–2003 döneminde Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.'de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı.

2003–2006 yılları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2006 itibarıyla Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev yaptı.

