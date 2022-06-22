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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

22.06.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Galatasaray futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü getirdi. Bu açıklama sonrası vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Cenk Ergün, Galatasaray'dan yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Ergün'ün İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile'dan boşalan göreve getirildiği kaydedildi. Peki Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün kimdir? İşte Cenk Ergün'ün hayatı ve biyografisi...

CENK ERGÜN KİMDİR?

1974 doğumlu Cenk Ergün 48 yaşındadır. 1993'te Galatasaray Lisesi matematik bölümünü tamamladı. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yükseköğrenim yaptı.

GALATASARAY FUTBOL DİREKTÖRÜ CENK ERGÜN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

2000–2003 döneminde Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.'de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı.

2003–2006 yılları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2006 itibarıyla Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev yaptı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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