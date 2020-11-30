Galatasaray, Ganalı Onyekuru'yu transfer etmek için düğmeye bastı!

Süper Lig'de bu sezon 23. şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna 7 oyuncu kattı. Galatasaray'ın devre arasındaki transfer planı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray, hangi futbolcuyu transfer etmek istiyor? Detaylar haberde...

Galatasaray devre arası transfer dönemine, koronavirüs salgını sebebiyle seçimin ertelenmesi sonrası aynı yönetimle girecek. Galatasaray yönetimi devre arası dönem için çalışmalarına başladı.

ASLAN'IN YENİ GÖZDESİ, KAMALDEEN SULEMANA

Birçok mevkide alternatif oyuncu arayan Galatasaray, Nordsjaelland'da forma giyen kanat oyuncusu Kamaldeen Sulemana'yı gündemine aldı.

ONYEKURU'YA BENZER ÖZELLİKLERİ VAR

Henry Onyekuru ile bazı özellikleri benzerlikler taşıyan 18 yaşındaki futbolcu da sol kanatta oynuyor. Bu sezon Danimarka ekibiyle 10 maça çıkan Ganalı oyuncu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

KAMALDEEN SULEMANA KİMDİR?

15 Şubat 2002 tarihinde Gana'da dünyaya gelen Kamaldeen Sulemana, geçen sezon Nordsjaelland ekibinde 13 maçta 577 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti. Bu sezon da 10 maçta 4 gol ve 2 asist üreten futbolcu, daha çok sağ ayağını kullanıyor.

Kamaldeen Sulemana'nın güncel piyasa değeri ve sözleşme durumu

Bu yılın Şubat ayında kadroya katılan futbolcunun 31 Aralık 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro civarında.

