SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Ganalı Onyekuru'yu transfer etmek için düğmeye bastı!

Galatasaray, Ganalı Onyekuru'yu transfer etmek için düğmeye bastı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.11.2020 11:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için alternatif isimler üzerinde duruyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın Nordsjaelland'da forma giyen kanat oyuncusu Kamaldeen Sulemana'yı transfer etmek istediği gündemde.

Galatasaray, Ganalı Onyekuru'yu transfer etmek için düğmeye bastı!

Süper Lig'de bu sezon 23. şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna 7 oyuncu kattı. Galatasaray'ın devre arasındaki transfer planı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray, hangi futbolcuyu transfer etmek istiyor? Detaylar haberde...

Galatasaray devre arası transfer dönemine, koronavirüs salgını sebebiyle seçimin ertelenmesi sonrası aynı yönetimle girecek. Galatasaray yönetimi devre arası dönem için çalışmalarına başladı.

ASLAN'IN YENİ GÖZDESİ, KAMALDEEN SULEMANA

Birçok mevkide alternatif oyuncu arayan Galatasaray, Nordsjaelland'da forma giyen kanat oyuncusu Kamaldeen Sulemana'yı gündemine aldı.

ONYEKURU'YA BENZER ÖZELLİKLERİ VAR

Henry Onyekuru ile bazı özellikleri benzerlikler taşıyan 18 yaşındaki futbolcu da sol kanatta oynuyor. Bu sezon Danimarka ekibiyle 10 maça çıkan Ganalı oyuncu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

KAMALDEEN SULEMANA KİMDİR?

15 Şubat 2002 tarihinde Gana'da dünyaya gelen Kamaldeen Sulemana, geçen sezon Nordsjaelland ekibinde 13 maçta 577 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti. Bu sezon da 10 maçta 4 gol ve 2 asist üreten futbolcu, daha çok sağ ayağını kullanıyor.

Kamaldeen Sulemana'nın güncel piyasa değeri ve sözleşme durumu
Bu yılın Şubat ayında kadroya katılan futbolcunun 31 Aralık 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro civarında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Galatasaray'da Muslera mucizesiGalatasaray'da Muslera mucizesi
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü
Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü
Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi sonrası gönderme
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi sonrası gönderme
''Fenerbahçe mahalle takımı gibiydi''
''Fenerbahçe mahalle takımı gibiydi''
Derbide saha karıştı!
Derbide saha karıştı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte Yılmaz Vural son durumu
İşte Yılmaz Vural son durumu
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
Maradona hakkında seks iddiası
Maradona hakkında seks iddiası
Sivasspor'dan mükemmel geri dönüş!
Sivasspor'dan mükemmel geri dönüş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın sırrı ortaya çıktı
G.Saray'da Taylan Antalyalı'nın sırrı ortaya çıktı
Galatasaray, Ganalı Onyekuru'yu transfer etmek için düğmeye bastı!
G.Saray yeni Onyekuru'sunu buldu
Galatasaray'da Fernando Muslera mucizesi
Galatasaray'da Muslera mucizesi
Fatih Terim'den Taylan'a: Ben sana ne dedim!
Fatih Terim'den Taylan'a: Ben sana ne dedim!
Galatasaray'da savunmasında hataya yer yok
Galatasaray'da savunmasında hataya yer yok
Galatasaray, krizden kazançlı çıktı!
Galatasaray, krizden kazançlı çıktı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.