Galatasaray genç golcünün peşinde

Transferde genç isimleri kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray Altınordu'nun 19 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan'ı transfer listesine aldı.

Galatasaray'ın Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan için şartlarını soruşturduğu öğrenildi.

Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Enis Destanoğlu için kulübü Altınordu'nun 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istediği bildirildi.

Bu sezon önemli gençleşme operasyonuna imza atan Galatasaray'ın öncelikli olarak Halil Dervişoğlu'nun durumunu beklediği, buradan çıkacak kiralama ve satın alma opsiyonlarına göre Enis için de son kararını vereceği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla TFF 1.Lig'de 27 maçta 12 gol atıp, 3 asist yapan Enis, A Milli Takıma kadar yükselmeyi başarmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.



