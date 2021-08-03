Galatasaray Morutan vazgeçti yeni hedef Claudinho

Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, Romanya'nın FCSB kulübünden Morutan için nabzı yoklamış yüksek maliyetinden dolayı bu transferden vazgeçmişti. Sarı kırmızılılar 10 numara mevkisi için alternatif isimlere yöneldi.

Morutan transferi için sıcak temaslar kuran Galatasaray, FCSB Başkanı Gigi Becali'nin bonservis bedeli için 10 milyon eurodan aşağı düşmemesi G.Saray'ı bu transferi rafa kaldırmasına neden oldu. Sarı kırmızılılar transferde B planına geçti. 10 numara mevkisi için Terim'in yeni hedefi Brezilyalı yıldız oyuncu Claudinho oldu.

Fotomaç'ın haberine göre, Terim'in izlediği oyuncunun Claudinho, izlediği maçın ise Sambacıların Mısır'ı 1-0 yendiği Olimpiyat Oyunları Çeyrek Final maçın olduğu öğrenildi. Terim'in yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Bragantino'nun son kararı verme aşamasında olduğu iddia edildi.

FALCAO VE FEGHOULİ TRANSFERİ KARŞILAYACAK

Başkan Elmas'ın Falcao ve Feghouli'ye kulüp bulmalarını söylemesinin ardından bu iki yıldızın maaş maliyeti Claudinho transferinde kullanılacak.

CLAUDİNHO KÜNYE

Tam adı: Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel

Doğum tarihi: 28 Oca 1997

Doğum yeri: Guarulhos Brezilya

Yaş: 24

Boy: 1,70 m

Uyruk: Brezilya

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: Sağ ayak



