SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Morutan vazgeçti yeni hedef Claudinho

Galatasaray Morutan vazgeçti yeni hedef Claudinho

03.08.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Morutan transferinden maliyetini nedeniyle vazgeçildiğini açıklamıştı. Sarı kırmızılıların 10 numara bölgesi için yeni hedefi Brezilyalı yıldız Claudinho...

Galatasaray Morutan vazgeçti yeni hedef Claudinho

Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, Romanya'nın FCSB kulübünden Morutan için nabzı yoklamış yüksek maliyetinden dolayı bu transferden vazgeçmişti. Sarı kırmızılılar 10 numara mevkisi için alternatif isimlere yöneldi.

Morutan transferi için sıcak temaslar kuran Galatasaray, FCSB Başkanı Gigi Becali'nin bonservis bedeli için 10 milyon eurodan aşağı düşmemesi G.Saray'ı bu transferi rafa kaldırmasına neden oldu. Sarı kırmızılılar transferde B planına geçti. 10 numara mevkisi için Terim'in yeni hedefi Brezilyalı yıldız oyuncu Claudinho oldu.

Galatasaray'dan Aliou Dieng için 5.5 milyon dolarGalatasaray'dan Aliou Dieng için 5.5 milyon dolar

Fotomaç'ın haberine göre, Terim'in izlediği oyuncunun Claudinho, izlediği maçın ise Sambacıların Mısır'ı 1-0 yendiği Olimpiyat Oyunları Çeyrek Final maçın olduğu öğrenildi. Terim'in yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Bragantino'nun son kararı verme aşamasında olduğu iddia edildi.

FALCAO VE FEGHOULİ TRANSFERİ KARŞILAYACAK

Başkan Elmas'ın Falcao ve Feghouli'ye kulüp bulmalarını söylemesinin ardından bu iki yıldızın maaş maliyeti Claudinho transferinde kullanılacak.

CLAUDİNHO KÜNYE

Tam adı: Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel

Doğum tarihi: 28 Oca 1997

Doğum yeri: Guarulhos Brezilya

Yaş: 24

Boy: 1,70 m

Uyruk: Brezilya

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: Sağ ayak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onyekuru transferi resmen açıklandıOnyekuru transferi resmen açıklandı
Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki... Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki...
Fatih Terim'den beklenmedik karar!Fatih Terim'den beklenmedik karar!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

Bir yerde daha yangın çıktı

Bir yerde daha yangın çıktı

Takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Efsane yıldızların son görüntüleri şaşırttı

Efsane yıldızların son görüntüleri şaşırttı

Her an açıklanabilir! Dünya yıldızı geliyor

Her an açıklanabilir! Dünya yıldızı geliyor

İdmana bile almadılar! Geri dönüyor

İdmana bile almadılar! Geri dönüyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ortalık karışacak! Burak Yılmaz bombası

Ortalık karışacak! Burak Yılmaz bombası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Filenin Sultanları tarih yazdı

Filenin Sultanları tarih yazdı

Tarihte bir ilk! Rakip mi oluyorlar?

Tarihte bir ilk! Rakip mi oluyorlar?

Galatasaray'da şok devam ediyor!

Galatasaray'da şok devam ediyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.