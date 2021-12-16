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Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü görevinden istifa etti

16.12.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yönetiminde Rezan Epözdemir'in ardından Köksal Ünlü de istifa etti.

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü görevinden istifa etti

Galatasaray yönetiminde istifalar peş peşe geliyor. Başkan vekili Rezan Epözdemir'in ardından bugün de sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Köksal Ünlü, istifa dilekçesini yazarak resmen yönetim kuruluna sundu.

İSTİFA NEDENİNİ AÇIKLADI

Köksal Ünlü, yaptığı açıklamayla istifa gerekçesinin yönetim kurulu içinde yaşadığı idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti. Ünlü, "22 Haziran 2021'den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum. İstifa gerekçem; son dönemde Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır. Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray'a yakışan şekilde ifa ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray'a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak. Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na sonsuz başarılar dilerim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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