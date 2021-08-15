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Galatasaray, Giresunspor ile oynayacağı müsabaka için kente geldi

15.08.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in birinci haftasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Ordu Giresun Havalimanı’nda taraftarla tarafından coşkuyla karşılandı.

Galatasaray, Giresunspor ile oynayacağı müsabaka için kente geldi

Süper Lig’in birinci haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, Ordu Giresun Havalimanı’na iniş yaptı. Burada, dakikalar öncesinde hazır bekleyen taraftarlar coşkuyla beklerken, sporcular sevgi seli gösteren taraftarlar ile selamlaştı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “İnşallah çok iyi bir maç olacak. Akrabalarımızla da beraber olacağız. Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah ilk sezonumuzda çok güzel şeyler olacak” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, engelli taraftar ile fotoğraf çektirdi. Kafile, takım otobüsü ile havalimanından ayrılarak, Giresun’a hareket etti.

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Galatasaray Futbol Kulübü Giresunspor
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